1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 21 handikap kapışmasında Honey Ryder, Aly Wins, Volta, Carrot ve Scifo birincilik adaylarım.

2.AYAK: Maiden yarışta Dark Phoenix, Merdokan, Extreme Force ve El Kızı birinciliğe daha yakın taylar. Ceteris Paribus sürprizde.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların orta mesafe yarışında Gökçe Hatun, Sevinsevil, Altın Suyu ve Çiğdem Çiçeği öncelikli isimler.

Uzuncuk Çiçeği daha sonra.

4.AYAK: Arapların mukavemet koşusunda ilk şansı Hazar Denizi'ne veriyorum. Tonya ve Arapoviç de ihmale gelmez.

5.AYAK: Bölünen maidende Quante Volte, Regamour ve Aslan Kadir öne çıkan taylar.

6.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 3 şartlı yarışını formunu yükselten Blanchard'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.





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