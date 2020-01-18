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Anasayfa > Yazarlar > Blanchard şanslı
Blanchard şanslı ERGUN ONARIR Blanchard şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.01.2020, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 21 handikap kapışmasında Honey Ryder, Aly Wins, Volta, Carrot ve Scifo birincilik adaylarım.
2.AYAK: Maiden yarışta Dark Phoenix, Merdokan, Extreme Force ve El Kızı birinciliğe daha yakın taylar. Ceteris Paribus sürprizde.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların orta mesafe yarışında Gökçe Hatun, Sevinsevil, Altın Suyu ve Çiğdem Çiçeği öncelikli isimler.
Uzuncuk Çiçeği daha sonra.
4.AYAK: Arapların mukavemet koşusunda ilk şansı Hazar Denizi'ne veriyorum. Tonya ve Arapoviç de ihmale gelmez.
5.AYAK: Bölünen maidende Quante Volte, Regamour ve Aslan Kadir öne çıkan taylar.
6.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 3 şartlı yarışını formunu yükselten Blanchard'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

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