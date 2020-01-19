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Anasayfa > Yazarlar > Alesta kazanır
Alesta kazanır ERGUN ONARIR Alesta kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.01.2020, 00:00
1.AYAK: Maiden yarışta Dembe, Darkin, Medzamor, Ömer In My Love, Biggy ve Antepli Kayra birincilik mücadelesi verecek taylar.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap kapışmasında Demirbars, Cömertoğlu, Özçevik, Kara Dere ve Güçlükaya arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Arapların uzun mesafe 15 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Alesta'nın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
4.AYAK: "Kordon" koşusunda Anayurt ve Kardeşcan ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında Big Dadaş, Runner Sun, Power King ve Pettit Blue birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Patlıcan, Opportunist ve Coldgray öne çıkan taylar.
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