1.AYAK: Maiden yarışta Dembe, Darkin, Medzamor, Ömer In My Love, Biggy ve Antepli Kayra birincilik mücadelesi verecek taylar.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap kapışmasında Demirbars, Cömertoğlu, Özçevik, Kara Dere ve Güçlükaya arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Arapların uzun mesafe 15 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Alesta'nın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
4.AYAK: "Kordon" koşusunda Anayurt ve Kardeşcan ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında Big Dadaş, Runner Sun, Power King ve Pettit Blue birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Patlıcan, Opportunist ve Coldgray öne çıkan taylar.