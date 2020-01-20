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Anasayfa > Yazarlar > Asude Sultan
Asude Sultan ERGUN ONARIR Asude Sultan ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.01.2020, 00:00

1.AYAK: Kısrakların 15 handikap yarışı çekişmeli geçecek. Olgun Kız, Gupse, Gül Yeleli. Yahyabey Gülü ve Süslü Hanım öncelikli isimler.
Fadik ve Aygözlü yeri olanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta Son Fırtına, Ündeğer, Özalp ve Özdemir Ağa öne çıkıyor. İbrişim sürprizde.
3.AYAK: 16 Handikap kapışmasında Erendira, Babayega, Honorable, Kings Day, Wind Power ve Steel Claw öncelikli tercihlerim. Özyener ve Gaudi daha sonra.
4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışında Yıldızhan Star ve Baydöker birlikte düşünülmeli.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Korkusuzefe, Mihribankaya ve Çavuşbabam birincilik adaylarım.
6.AYAK: Tayların kapanıştaki 14 handikap yarışını formunu geliştiren Asude Sultan'ın kolay kazanmasını bekliyorum.

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