1.AYAK: Kısrakların 15 handikap yarışı çekişmeli geçecek. Olgun Kız, Gupse, Gül Yeleli. Yahyabey Gülü ve Süslü Hanım öncelikli isimler.

Fadik ve Aygözlü yeri olanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta Son Fırtına, Ündeğer, Özalp ve Özdemir Ağa öne çıkıyor. İbrişim sürprizde.

3.AYAK: 16 Handikap kapışmasında Erendira, Babayega, Honorable, Kings Day, Wind Power ve Steel Claw öncelikli tercihlerim. Özyener ve Gaudi daha sonra.

4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışında Yıldızhan Star ve Baydöker birlikte düşünülmeli.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Korkusuzefe, Mihribankaya ve Çavuşbabam birincilik adaylarım.

6.AYAK: Tayların kapanıştaki 14 handikap yarışını formunu geliştiren Asude Sultan'ın kolay kazanmasını bekliyorum.