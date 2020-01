Az atlı programların yarışseveri küstürdüğünün altını bir kez daha kırmızı kalemle çizelim.

1.AYAK: İngilizlerin 21 handikap kapışmasında Akarca Khan, Paramparça, Bavo Brao, Silver Wolf ve Your Never Know öncelikli isimler.

2.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Asla Pesetme, Alsinem, Selinka, Ateşadası, Realist ve Aruztay arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: 15 handikap yarışını formunu ilerleten Haskaraca'nın kazanmasını bekliyor tek yazıyorum.

4.AYAK: "Birader" koşusunda Ertemiz, Çaltepe ve Romeo kapışması kazananı belirler.

5.AYAK: Dişi taylarda Waltz Goes On, Best Master, Loliş ve Lady Sacrifice birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanışta ilk şansı My Royal Sun'a veriyorum. Doyoun Hearted ve Ildır Beyi eklenebilir.