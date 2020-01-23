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Anasayfa > Yazarlar > 44 atla altılı!
44 atla altılı! ERGUN ONARIR 44 atla altılı! ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.01.2020, 00:00

Az atlı programların yarışseveri küstürdüğünün altını bir kez daha kırmızı kalemle çizelim.
1.AYAK: İngilizlerin 21 handikap kapışmasında Akarca Khan, Paramparça, Bavo Brao, Silver Wolf ve Your Never Know öncelikli isimler.
2.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Asla Pesetme, Alsinem, Selinka, Ateşadası, Realist ve Aruztay arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: 15 handikap yarışını formunu ilerleten Haskaraca'nın kazanmasını bekliyor tek yazıyorum.
4.AYAK: "Birader" koşusunda Ertemiz, Çaltepe ve Romeo kapışması kazananı belirler.
5.AYAK: Dişi taylarda Waltz Goes On, Best Master, Loliş ve Lady Sacrifice birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanışta ilk şansı My Royal Sun'a veriyorum. Doyoun Hearted ve Ildır Beyi eklenebilir.

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