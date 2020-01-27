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Anasayfa > Yazarlar > For The King
For The King ERGUN ONARIR For The King ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.01.2020, 00:00

1.AYAK: 3 şartlı yarışta Babürbey, Uluat, Gubaz, Nasirhan ve Atardamar birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: İngilizlerin 2 şartlı yarışını formunu geliştiren For The King'in kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: Denk güçlerin yarışındaki 14 handikap kapışmasını Sarperhan başta olmak üzere kapatmak en doğrusu.
4.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışında Bratislava ve Mavi Çocuk birlikte düşünülmeli.
5.AYAK: İngilizlerin mukavemet yarışında Lady Of Kaneko, Karaca Khan, Dady Cool, Liya, Divine Beauty ve Power Of Angels birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Buzlukızım, Varna ve Deniz Gözlüm öncelikli isimler. Bedirli Kız ve Adalı Özlem geniş oynayanlarca düşünülmeli. İyi şanslar.

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