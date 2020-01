For The King

1.AYAK: 3 şartlı yarışta Babürbey, Uluat, Gubaz, Nasirhan ve Atardamar birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: İngilizlerin 2 şartlı yarışını formunu geliştiren For The King'in kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: Denk güçlerin yarışındaki 14 handikap kapışmasını Sarperhan başta olmak üzere kapatmak en doğrusu.

4.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışında Bratislava ve Mavi Çocuk birlikte düşünülmeli.

5.AYAK: İngilizlerin mukavemet yarışında Lady Of Kaneko, Karaca Khan, Dady Cool, Liya, Divine Beauty ve Power Of Angels birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Buzlukızım, Varna ve Deniz Gözlüm öncelikli isimler. Bedirli Kız ve Adalı Özlem geniş oynayanlarca düşünülmeli. İyi şanslar.