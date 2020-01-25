1.AYAK: Tayların 15 handikap yarışını kalabalık tutmakta yarar var. Atıcı Bey, Teen Spirit, Digantes, Saetta, Grim ve eküri destekli Surplus birincilik adaylarım.

2.AYAK: Maiden satış koşusunda Doğanalp, Mihribankaya, Pistol Star, Orijinli ve Aygönül çekişmesine Yaman Adam da katılabilir.

3.AYAK: Arapların 21 handikap kapışmasında Sinanlı, Karagül Beyi, Cankurtbey ve Arslanturbo arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Arapların uzun mesafeli 15 handikap yarışındaMağrurkız, Petekkan ve Gonca Sultan öncelikli isimler. Lolan Güzeli sürprizde.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin yarışında Dakota ve Green Valley ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Bölünen maiden satış koşusunu formunu geliştiren Karabahçeli'nin kazanmasını bekliyorum