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Anasayfa > Yazarlar > Karabahçeli tek
Karabahçeli tek ERGUN ONARIR Karabahçeli tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.01.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların 15 handikap yarışını kalabalık tutmakta yarar var. Atıcı Bey, Teen Spirit, Digantes, Saetta, Grim ve eküri destekli Surplus birincilik adaylarım.
2.AYAK: Maiden satış koşusunda Doğanalp, Mihribankaya, Pistol Star, Orijinli ve Aygönül çekişmesine Yaman Adam da katılabilir.
3.AYAK: Arapların 21 handikap kapışmasında Sinanlı, Karagül Beyi, Cankurtbey ve Arslanturbo arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Arapların uzun mesafeli 15 handikap yarışındaMağrurkız, Petekkan ve Gonca Sultan öncelikli isimler. Lolan Güzeli sürprizde.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin yarışında Dakota ve Green Valley ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Bölünen maiden satış koşusunu formunu geliştiren Karabahçeli'nin kazanmasını bekliyorum

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