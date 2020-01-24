  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Princess Di tek
Princess Di tek ERGUN ONARIR Princess Di tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.01.2020, 00:00

1.AYAK: Kısrakların kısa vade yarışında Patroniçe ve My Sultan öncelikli isimler. Madam Elli yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarı şında Big Dadaş, Keskin Nişancı, Heymarja, Reco ve Galyalılar birinciliğe daha yakın arıkanlar.
3.AYAK: Arapların maiden yarışında Çamlıyayla, Hovarda, Atanerhan ve Çağkar öne çıkan isimler.
4.AYAK: "Hüseyin Özsakallı" koşusunu istim üzerindeki Princess Di'nin kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Tayların 15 handikap yarışında Wonderkid, Ağa Gezici ve Rocky Boy ayrımsız kuponlarda yer almalı. Biggy yeri olanlara.
6.AYAK: Kapanıştaki mukavemet koşusunu kalabalık tutalım. Biceroğlu, Manilya, Asi Kalp, Kararlı, Eseralp ve Cesurayak birincilik adaylarım. Günışığı sürprizde.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN