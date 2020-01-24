1.AYAK: Kısrakların kısa vade yarışında Patroniçe ve My Sultan öncelikli isimler. Madam Elli yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarı şında Big Dadaş, Keskin Nişancı, Heymarja, Reco ve Galyalılar birinciliğe daha yakın arıkanlar.

3.AYAK: Arapların maiden yarışında Çamlıyayla, Hovarda, Atanerhan ve Çağkar öne çıkan isimler.

4.AYAK: "Hüseyin Özsakallı" koşusunu istim üzerindeki Princess Di'nin kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Tayların 15 handikap yarışında Wonderkid, Ağa Gezici ve Rocky Boy ayrımsız kuponlarda yer almalı. Biggy yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanıştaki mukavemet koşusunu kalabalık tutalım. Biceroğlu, Manilya, Asi Kalp, Kararlı, Eseralp ve Cesurayak birincilik adaylarım. Günışığı sürprizde.