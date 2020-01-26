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Anasayfa > Yazarlar > Mystical Story
Mystical Story ERGUN ONARIR Mystical Story ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.01.2020, 00:00

1.AYAK: 13 handikap kapışmasında Mestan Efe, Çise, Burning Rose, Ağa Mehmet ve Rhythm Of Power öne çıkan taylar.
2.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Şirinlady, Pirşakır, Azrastar, Cahide Sultan, Aşan Pınar ve Drina arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Arapların yamaklara ait 3 şartlı yarışında Karamıh, Yücedağ, Rüzgarberk ve Şifneoğul öncelikli isimler.
4.AYAK: "Şehit Gazeteci Hasan Tahsin" koşusunda Memduhağa ve Oğuzboylu ayrımsız yazılmalı.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Mystical Story'nin kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
6.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli kapanış koşusunda Run For Rüya, Hasfırtına ve Pettit Blue kapışması yaşanacak. Targaryen ve Battle Rhythm geniş oynayanlara.

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