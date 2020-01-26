1.AYAK: 13 handikap kapışmasında Mestan Efe, Çise, Burning Rose, Ağa Mehmet ve Rhythm Of Power öne çıkan taylar.

2.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Şirinlady, Pirşakır, Azrastar, Cahide Sultan, Aşan Pınar ve Drina arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Arapların yamaklara ait 3 şartlı yarışında Karamıh, Yücedağ, Rüzgarberk ve Şifneoğul öncelikli isimler.

4.AYAK: "Şehit Gazeteci Hasan Tahsin" koşusunda Memduhağa ve Oğuzboylu ayrımsız yazılmalı.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Mystical Story'nin kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

6.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli kapanış koşusunda Run For Rüya, Hasfırtına ve Pettit Blue kapışması yaşanacak. Targaryen ve Battle Rhythm geniş oynayanlara.