  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Uludaz formda
Uludaz formda ERGUN ONARIR Uludaz formda ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.01.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Bianca Capello, Cingoroz, Black Or White, Vicky Baron ve Volimte birincilik adaylarım.
2.AYAK: Arapların kısa mesafe yarışında Güldürgüldür, Sotan, Kevir ve Ateşhattı öncelikli isimler. Budunalp sürpriz.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap kapışmasını kalabalık tutalım. Belalı Tumbul, Özgünstone, Baypatron, Ardabey, Kurtuluşbey ve Sevinsevil kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: "Flying Star" koşusunda favorim Uludaz. Jack Sparrow ve Nestor rakip yazmayı düşünenlere.
5.AYAK: Uzun mesafeli 21 handikapta Berkalp, Sinanlı ve eküri destekli Azant daha şanslı isimler.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Via Veneto ve Race Channel birincilik mücadelesi verecek taylar. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN