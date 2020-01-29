1.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Bianca Capello, Cingoroz, Black Or White, Vicky Baron ve Volimte birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arapların kısa mesafe yarışında Güldürgüldür, Sotan, Kevir ve Ateşhattı öncelikli isimler. Budunalp sürpriz.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap kapışmasını kalabalık tutalım. Belalı Tumbul, Özgünstone, Baypatron, Ardabey, Kurtuluşbey ve Sevinsevil kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: "Flying Star" koşusunda favorim Uludaz. Jack Sparrow ve Nestor rakip yazmayı düşünenlere.

5.AYAK: Uzun mesafeli 21 handikapta Berkalp, Sinanlı ve eküri destekli Azant daha şanslı isimler.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Via Veneto ve Race Channel birincilik mücadelesi verecek taylar. İyi şanslar.