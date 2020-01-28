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Anasayfa > Yazarlar > Mavi Bahar tek
Mavi Bahar tek ERGUN ONARIR Mavi Bahar tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.01.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Zübeyir, Yoldaşhan, Boztepebeyi ve Montego öncelikli isimler. Yükselim ve Yurdakul geniş oynayanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Maiden yarışta Daintree, Vernazza.
Dark Victory ve My Head birinciliğe daha yakın taylar. Çukurovalı sürprizde.
3.AYAK: A-2 yarışında Bitcoin ve The Matched çekişmesine Göğüsgeren de katılabilir. Royal Avşar daha sonra.
4.AYAK: Dişi tayların uzun mesafe yarışında Freude, Pitane, Berdar, Alata ve Royaliz öne çıkıyor.
5.AYAK: Arapların kısa vade yarışını formunu geliştiren Mavi Bahar'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Fast Fantastic, Hakimşah ve San Benito birincilik mücadelesi verecek taylar. Bol şans.

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