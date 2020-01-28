1.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Zübeyir, Yoldaşhan, Boztepebeyi ve Montego öncelikli isimler. Yükselim ve Yurdakul geniş oynayanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Maiden yarışta Daintree, Vernazza.

Dark Victory ve My Head birinciliğe daha yakın taylar. Çukurovalı sürprizde.

3.AYAK: A-2 yarışında Bitcoin ve The Matched çekişmesine Göğüsgeren de katılabilir. Royal Avşar daha sonra.

4.AYAK: Dişi tayların uzun mesafe yarışında Freude, Pitane, Berdar, Alata ve Royaliz öne çıkıyor.

5.AYAK: Arapların kısa vade yarışını formunu geliştiren Mavi Bahar'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Fast Fantastic, Hakimşah ve San Benito birincilik mücadelesi verecek taylar. Bol şans.