1.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Hayrişim, Onur, Elizabeth Keen, İstanbul Ateşi ve Bamboleo arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: Maiden yarışta Hovarda, Gerence ve Urlakızı öne çıkan isimler. Göktuğ ve Barışın Ğücü yeri olanlarca işaretlenebilir.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Fresh Yourself, Over All, Güçlü Kız ve Jak Vjetar ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Grup 2 "Alsancak" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Florida Coast kazanır.

5.AYAK: Bölünen maidende eküri destekli Duygu Seli, Ildır Efesi ve diğer eküri Özmahide birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Demir Pençe, Atik Atik, Sungurlu ve Ovakaya arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.