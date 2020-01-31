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Alsancak koşusu ERGUN ONARIR Alsancak koşusu ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.01.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Hayrişim, Onur, Elizabeth Keen, İstanbul Ateşi ve Bamboleo arasında kazanan belirlenir.
2.AYAK: Maiden yarışta Hovarda, Gerence ve Urlakızı öne çıkan isimler. Göktuğ ve Barışın Ğücü yeri olanlarca işaretlenebilir.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Fresh Yourself, Over All, Güçlü Kız ve Jak Vjetar ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Grup 2 "Alsancak" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Florida Coast kazanır.
5.AYAK: Bölünen maidende eküri destekli Duygu Seli, Ildır Efesi ve diğer eküri Özmahide birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Demir Pençe, Atik Atik, Sungurlu ve Ovakaya arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.

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