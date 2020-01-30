1.AYAK: Kısrakların bir solukta bitiverecek handikap yarışında Ateşadası, Esmergöz, Selinika, Esila, Realist ve Küşi birincilik adaylarım.

2.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Black Panther ve Wellborn ayrımsız kuponlarda yer almalı.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin uzun mesafeli 5 şartlı yarışında Calliente, İpekkız ve Run For The Sun kapışması düğümü çözer.

4.AYAK: Arapların "Atahan" koşusunda Romeo, Alptuğhan, Ağapersen ve Vanlımaho arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Tayların maiden yarışını formunu iyileştiren Ökehan'ın kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazabilir!

6.AYAK: Kapanıştaki kısrakların yarışında Ananiya, Sultanhan, Kolaçan, Islah ve Kuğu Güzeli daha şanslı isimler. İyi şanslar.