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Anasayfa > Yazarlar > Ökehan şanslı
Ökehan şanslı ERGUN ONARIR Ökehan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.01.2020, 00:00

1.AYAK: Kısrakların bir solukta bitiverecek handikap yarışında Ateşadası, Esmergöz, Selinika, Esila, Realist ve Küşi birincilik adaylarım.
2.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Black Panther ve Wellborn ayrımsız kuponlarda yer almalı.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin uzun mesafeli 5 şartlı yarışında Calliente, İpekkız ve Run For The Sun kapışması düğümü çözer.
4.AYAK: Arapların "Atahan" koşusunda Romeo, Alptuğhan, Ağapersen ve Vanlımaho arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Tayların maiden yarışını formunu iyileştiren Ökehan'ın kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazabilir!
6.AYAK: Kapanıştaki kısrakların yarışında Ananiya, Sultanhan, Kolaçan, Islah ve Kuğu Güzeli daha şanslı isimler. İyi şanslar.

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