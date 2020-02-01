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Anasayfa > Yazarlar > Grashof şanslı
Grashof şanslı ERGUN ONARIR Grashof şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.02.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların 15 handikap kapışmasında Smart Girl, She Is The One, Luna Piena, Elika, Lady Kara ve Treacherous öncelikli isimler.
Kind Of Grey yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Grashof'un kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: "Aydın Tat" koşusunda Invincible Baby ve Corcovado ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Arapların uzun mesafe yarışında Çiğdem Çiçeği, Tutana, Holigan, Özçevik ve Tuğtekinbey kapışmasını izleyeceğiz. Zaman Hat tı ve Ciğerdelen geniş oynayanlara.
5.AYAK: Maiden yarışta Malibunun Oğlu, Çaykara ve Tutkun Reis birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Neşetim, Hakkak, Tulpar ve Bonjour El Sakawi arasında birincilik düğümü çözülür. İyi şanslar

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