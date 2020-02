1.AYAK: Dişi tayların 15 handikap kapışmasında Smart Girl, She Is The One, Luna Piena, Elika, Lady Kara ve Treacherous öncelikli isimler.

Kind Of Grey yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Grashof'un kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: "Aydın Tat" koşusunda Invincible Baby ve Corcovado ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Arapların uzun mesafe yarışında Çiğdem Çiçeği, Tutana, Holigan, Özçevik ve Tuğtekinbey kapışmasını izleyeceğiz. Zaman Hat tı ve Ciğerdelen geniş oynayanlara.

5.AYAK: Maiden yarışta Malibunun Oğlu, Çaykara ve Tutkun Reis birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Neşetim, Hakkak, Tulpar ve Bonjour El Sakawi arasında birincilik düğümü çözülür. İyi şanslar