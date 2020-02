1.AYAK: Arapların 2 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Beyza Sultan, Tuğalp, Ayduru, Zekioğlum, Abhar ve Goben daha şanslı isimler.

2.AYAK: İngilizlerin 14 handikap kapışmasında Çınar Bey, My Little Knight, Hasanefe ve Urla Zamanı öne çıkıyor. Runner Sun da yazılabilir.

3.AYAK: Uzun mesafeli "9 Eylül" koşusunda formunu zirveye taşıyan El Nino başarı zincirine bir halka daha ekler.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Look Star, King Man Go, Baba Avcı ve Değirmendere Beyi çekişmesine Fastn Famous da katılabilir.

5.AYAK: Maiden satış koşusunda formunu geliştiren Seda Kızım birinciliğin en güçlü adayı. Risk almayı sevenler tek yazsın!

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Giallo Ragazza, Lady Biscuit, Brave Air, Cool İmage, Pera ve Bana öncelikli isimler. İyi şanslar.