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Anasayfa > Yazarlar > El Nino kazanır
El Nino kazanır ERGUN ONARIR El Nino kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.02.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 2 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Beyza Sultan, Tuğalp, Ayduru, Zekioğlum, Abhar ve Goben daha şanslı isimler.
2.AYAK: İngilizlerin 14 handikap kapışmasında Çınar Bey, My Little Knight, Hasanefe ve Urla Zamanı öne çıkıyor. Runner Sun da yazılabilir.
3.AYAK: Uzun mesafeli "9 Eylül" koşusunda formunu zirveye taşıyan El Nino başarı zincirine bir halka daha ekler.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Look Star, King Man Go, Baba Avcı ve Değirmendere Beyi çekişmesine Fastn Famous da katılabilir.
5.AYAK: Maiden satış koşusunda formunu geliştiren Seda Kızım birinciliğin en güçlü adayı. Risk almayı sevenler tek yazsın!
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Giallo Ragazza, Lady Biscuit, Brave Air, Cool İmage, Pera ve Bana öncelikli isimler. İyi şanslar.

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