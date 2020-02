1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Forever Alone, Peace Ruby, King Berkay, Blood Diamond ve Mr Arsel öncelikli isimler. Go Wing yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Altındere, Taşeron, Yeşilkale ve Mihmanlı çekişmesine Karaateş de katılabilir.

3.AYAK: İngilizlerin orta mesafe yarışını formunu geliştiren Ömer In My Heart'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

4.AYAK: "Hafız" koşusunda Ateş Yele, Granda Aquila ve Kara Duman birinciliğe daha yakın taylar.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Karayele, Lady Ruha ve Fantastic Angel öne çıkan taylar. Kıvanç ve Olinda geniş oynayanlara.

6.AYAK: Uzun mesafeli kapanış koşusunda Pancmahal, Victor Wolles, Uçan Fil ve High Pressure öne çıkan isimler. Puro sürprizde.

