  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Ömer İn My Heart
Ömer İn My Heart ERGUN ONARIR Ömer İn My Heart ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.02.2020, 00:00
1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Forever Alone, Peace Ruby, King Berkay, Blood Diamond ve Mr Arsel öncelikli isimler. Go Wing yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Altındere, Taşeron, Yeşilkale ve Mihmanlı çekişmesine Karaateş de katılabilir.
3.AYAK: İngilizlerin orta mesafe yarışını formunu geliştiren Ömer In My Heart'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
4.AYAK: "Hafız" koşusunda Ateş Yele, Granda Aquila ve Kara Duman birinciliğe daha yakın taylar.
5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Karayele, Lady Ruha ve Fantastic Angel öne çıkan taylar. Kıvanç ve Olinda geniş oynayanlara.
6.AYAK: Uzun mesafeli kapanış koşusunda Pancmahal, Victor Wolles, Uçan Fil ve High Pressure öne çıkan isimler. Puro sürprizde.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN