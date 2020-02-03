1.AYAK: Kısrakların 5 şartlı yarışında Gurbet Ateşi, Eylülümcan ve Hopa Şahı arasında düğüm çözülür. 2.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Büyük Ajiba, Sky Hero, Turgaybaşkan, Di Force ve Great Attack öncelikli isimler. Özyener ve İtibarlı yeri olanlara. 3.AYAK: Maiden yarışta Uçanbeyin Oğlu, Özdemir Ağa, Ündeğer, ve Atanerhan çekişmesine Akhisarlı da katılabilir. 4.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Yıldızhan Star'ın kolay kazanmasını bekliyorum. 5.AYAK: 2 şartlı yarışta Seldanınoğlu, Fordta Tek ve Akalp birincilğe daha yakın isimler. 6.AYAK: Dişilerin kapanış koşusunda Final Waltz, Mindhunter, Estela ve Theia birinciliğe daha yakın taylar. İyi şanslar.

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