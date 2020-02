Altılı ganyanda sadece 38 at start alıyor. Doyurucu programlara hasret kalan yarışseveri küstürmek için düzenlenen bir koşu günü adeta!

1.AYAK: 15 handikap kapışmasında Cihatağa, Fastn Famous, Barth Boy, Peter Pans Dream, Ganymede ve Fair Max arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: 4 şartlı yarışta Horasan, Petrocelli, Sarperhan ve Nalbant Kaya arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Araplarda Ergüçlü, Güçlükan ve Çağıran öne çıkıyor. Ulubeyi ve Özçelik de yazılır.

4.AYAK: Dişilerin yamak yarışında Run For The Sun, Safir Kız ve Kasalina arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Kısa vade yarışı formunu üst düzeye taşıyan Kara Hisar'ın kazanmasını bekliyorum. labilir.

6.AYAK: Kapanıştaki 5 şartlı yarış ta Berengül ve Göldem ayrımsız kuponlarda yer almalı.