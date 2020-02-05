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Anasayfa > Yazarlar > Arte kazanabilir
Arte kazanabilir ERGUN ONARIR Arte kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.02.2020, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 15 handikap yarışında Crochet, Wolf Creek, Longstar, Makaracı Çocuk, Mirahor ve Peramus çekişmesine Ananashvili de katılabilir.
2.AYAK: Maiden yarışta Güzel Tutku, Defneciğim, Sürsoylum, Yeldemir ve Alaşah birincilik adaylarım.
3.AYAK: 3 şartlı yarışta Captain Of The Sea, Moonraker, Enver ve Güvenimsin birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Prokopi, Magnum Opus ve Alihan öne çıkan taylar.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin 5 şartlı yarışında Blanchard ve Firey Ates ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki bölünen maiden yarışında formunu geliştiren Arte risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
İyi şanslar.

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