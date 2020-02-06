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Anasayfa > Yazarlar > Glabella şanslı
Glabella şanslı ERGUN ONARIR Glabella şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.02.2020, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 21 handikap yarışında Perfect Runner, Kırcaali, Power King ve Big Dadaş öncelikli isimler.
2.AYAK: Arapların 14 handikap kapışmasında Ovakaya, Ateş Adası, Cihantayım, Alsinem ve Cosmos öne çıkıyor. Uluat yeri olanlara.
3.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Glabella'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir,
4.AYAK: Uzun mesafeli kısa vade yarışta Çaltepe ve Romeo ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: 3 şartlı yarışta White Hart Lane, My Royal Sun ve Hazelnut arasında birincilik düğümü çözülür.
6.AYAK: Yamaklara ait kapanış koşusunda Frenkli Ateşi, Günışığı, Asi Kalp, Güngör Ağa, Goben ve Arbedaş birincilik adaylarım.
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