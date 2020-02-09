1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışında Keskin Nişancı, Hasfırtına, Mctamer ve Tek Dadaş öncelikli isimler. Gray Wolf ve Targaryen geniş oynayanlara.
2.AYAK: Tayların kısa vade yarışında Şirin Sultan, Luvi Ağa Gezici ve Hard Flood arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: Orta mesafe 15 handikap yarışını kapatalım. Dembe, Neos, Magic Apple, Kuru Soğan ve Mestan Efe arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: Grup 2 "Satvet" koşusunu Baş Hükümdar'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
5.AYAK: Maiden satış koşusunda Çamlıyayla, Rüzgar Fırtınası ve Egehan daha şanslı isimler.
6.AYAK: Kapanıştaki 2 şartlı yarışta Ağapersen, Zengince ve Eser birincilik adaylarım.