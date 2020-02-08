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Anasayfa > Yazarlar > Gökçe Hatun
Gökçe Hatun ERGUN ONARIR Gökçe Hatun ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.02.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Merdokan, Perfect Balance, Kuababa, Handsome Man ve Rising Sory birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: İngilizlerin satış 2 koşusunu kalabalık tutalım. Eskayra, Yüzatlı, Angels Share, Torcularis, Plovdiv ve November Rain çekişmesine Beyaz Bodrum da katılabilir.

3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında ilk şansı Hilaleda'ya veriyorum. Özpar ve Budakhan da ihmale gelmez.

4.AYAK: 17 handikapta Şpildat, Proxy, Baldemar ve Harput Rüzgarı arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta formunu geliştiren My Champion ve Sailor Man kapışması kazananı belirler.

6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Gökçe Hatun'un kazanmasını bekliyorum.

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