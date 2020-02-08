1.AYAK: Maiden yarışta Merdokan, Perfect Balance, Kuababa, Handsome Man ve Rising Sory birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: İngilizlerin satış 2 koşusunu kalabalık tutalım. Eskayra, Yüzatlı, Angels Share, Torcularis, Plovdiv ve November Rain çekişmesine Beyaz Bodrum da katılabilir.
3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında ilk şansı Hilaleda'ya veriyorum. Özpar ve Budakhan da ihmale gelmez.
4.AYAK: 17 handikapta Şpildat, Proxy, Baldemar ve Harput Rüzgarı arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta formunu geliştiren My Champion ve Sailor Man kapışması kazananı belirler.
6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Gökçe Hatun'un kazanmasını bekliyorum.