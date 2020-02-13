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Anasayfa > Yazarlar > Darkin kazanabilir
Darkin kazanabilir ERGUN ONARIR Darkin kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.02.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 14 handikap yarışında Özçocuk, Biceroğlu, Günışığı, Kararlı ve Serdengeçer birincilik adaylarım.

2.AYAK: Maiden yarışta Wellborn, Pentimento, Ömer In My Love birinciliğe daha yakın taylar. Lion Lord ve Son Of Yavuz sürpriz bekleyenlerce düşünülmeli.

3.AYAK: Satış 1 koşusunda Galyalılar, Dymaxion, Reco ve Urla Zamanı arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Kısrakların 15 handikap kapışmasında Küşi, Asla Pesetme, Selinka ve Realist öncelikli isimler. Ateşadası sürprizde.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta formunu geliştiren Darkin öne çıkıyor. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanışta Burning Rose, Şirinlady, Onur ve Lady Sacrifice kapışması kazananı belirler.

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