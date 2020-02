1.AYAK: Maiden yarışta Baba Aron, Ceteris Paribus, Jimy Jib ve Perfect Balance birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Kısrakların 3 şartlı yarışında Beyza Sultan, Bonjour El Samawi, Gündoğarken, Mağrurkız ve Sonmuhterem çekişmesine Camgöz de katılabilir.

3.AYAK: Dişi tayların 5 şartlı yarışını Lady Of Parthenia'nın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

4.AYAK: Uzun mesafeli 5 şartlı yarışta Şeter Hanım, Scifo ve Çeko Dayı arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: "Uğurtay" koşusunda Invincible Baby ve Victory Is Ours ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Ardabey, Holigan, Belalı Tumbul, Yağızkaan, Arifço,Tonya ve Ciğerdelen arasında düğüm çözülür. İyi şanslar

