1.AYAK: İlk kez start alacak tayların "Lockton" koşusunda King Jim Key, Powerman, Go Cyclone, Dorian, Soul Of The Time ve Mosquito birincilik adaylarım.
2.AYAK:
İngilizlerin 15 handikap yarışında Over All, Giallo Ragazza, Fresh Yourself ve Hazelnut arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: 4 şartlı yarışı formunu üst düzeye taşıyan My Royal Sun'un kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
4.AYAK: "Turhan Oğan" koşusunda 5 atın da birincilik şansı var.
Bu ayağın kapatılmasını öneriyorum 5.AYAK: 4 yaşlı Arapların yarışında formunu daha da geliştiren Şifne Efesi'nin ipi en önce göğüslemesini bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 1 şartlı yarışta Oğlum Göktuğ, Warm Hearted, Ekspresso, By The Time, Doğuşun Kızı ve Riviera öne çıkan taylar.