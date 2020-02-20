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Anasayfa > Yazarlar > Şifne Efesi şanslı
Şifne Efesi şanslı ERGUN ONARIR Şifne Efesi şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.02.2020, 00:00
1.AYAK: İlk kez start alacak tayların "Lockton" koşusunda King Jim Key, Powerman, Go Cyclone, Dorian, Soul Of The Time ve Mosquito birincilik adaylarım.
2.AYAK:
İngilizlerin 15 handikap yarışında Over All, Giallo Ragazza, Fresh Yourself ve Hazelnut arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: 4 şartlı yarışı formunu üst düzeye taşıyan My Royal Sun'un kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
4.AYAK: "Turhan Oğan" koşusunda 5 atın da birincilik şansı var.
Bu ayağın kapatılmasını öneriyorum 5.AYAK: 4 yaşlı Arapların yarışında formunu daha da geliştiren Şifne Efesi'nin ipi en önce göğüslemesini bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 1 şartlı yarışta Oğlum Göktuğ, Warm Hearted, Ekspresso, By The Time, Doğuşun Kızı ve Riviera öne çıkan taylar.
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