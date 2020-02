1.AYAK: İlk kez start alacak tayların "Lockton" koşusunda King Jim Key, Powerman, Go Cyclone, Dorian, Soul Of The Time ve Mosquito birincilik adaylarım.

2.AYAK:

İngilizlerin 15 handikap yarışında Over All, Giallo Ragazza, Fresh Yourself ve Hazelnut arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: 4 şartlı yarışı formunu üst düzeye taşıyan My Royal Sun'un kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

4.AYAK: "Turhan Oğan" koşusunda 5 atın da birincilik şansı var.

Bu ayağın kapatılmasını öneriyorum 5.AYAK: 4 yaşlı Arapların yarışında formunu daha da geliştiren Şifne Efesi'nin ipi en önce göğüslemesini bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki 1 şartlı yarışta Oğlum Göktuğ, Warm Hearted, Ekspresso, By The Time, Doğuşun Kızı ve Riviera öne çıkan taylar.

