1.AYAK: Arapların uzun mesafe 16 handikap kapışmasında Akdamar, Bir Ömür, Tulpar, Karazeytin, Güldürgüldür ve Acartürk öncelikli isimler.

2.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Mengüalp ve Mihribankaya ayrımsız kuponlarda yer almalı.

3.AYAK: "Ümit Yaşar Oğuzcan" koşusunda Babaismail, Sülünbike, Candarbeyi ve Hopa Şahı arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: 4 şartlı yarışta Justice For All, Tivoli, King Arthur, Kingdom Of Fire ve Enver birinciliğe daha yakın taylar.

5.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında My Billionaire, After Forever ve Katma Değer öne çıkan isimler.

Ganando Solo yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Aly Wins'in kazanmasını bekliyorum.