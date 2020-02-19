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Aly Wins şanslı ERGUN ONARIR Aly Wins şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.02.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafe 16 handikap kapışmasında Akdamar, Bir Ömür, Tulpar, Karazeytin, Güldürgüldür ve Acartürk öncelikli isimler.
2.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Mengüalp ve Mihribankaya ayrımsız kuponlarda yer almalı.
3.AYAK: "Ümit Yaşar Oğuzcan" koşusunda Babaismail, Sülünbike, Candarbeyi ve Hopa Şahı arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: 4 şartlı yarışta Justice For All, Tivoli, King Arthur, Kingdom Of Fire ve Enver birinciliğe daha yakın taylar.
5.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında My Billionaire, After Forever ve Katma Değer öne çıkan isimler.
Ganando Solo yeri olanlara.
6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Aly Wins'in kazanmasını bekliyorum.

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