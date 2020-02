1.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Rüzgarberk, Tekiner, Egenin Aslanı, Asi Kalp ve Saraybosna birincilik adaylarım.

2.AYAK: Dişi tayların maiden yarışını formunu geliştiren Mystical Story'nin kolay kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

3.AYAK: "Sedat Evliyazade" koşusunda Baba Avcı, Mavi Çocuk, Look Star ve Lord Admiral birincilik mücadelesi verecek taylar.

4.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Çiftetelli ve Yiğitömer çekişmesine Demirbars da katılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Pirşakır, Azrastar, Santorini Girl ve eküri destekli Snow Hound kazanmaya daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki satış 1 koşusunda Count On You, Cool Image ve Arbitrator öncelikli isimler. Bana ve İtibarlı yeri olanlara. İyi şanslar.