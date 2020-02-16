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Anasayfa > Yazarlar > Mystical Victory
Mystical Victory ERGUN ONARIR Mystical Victory ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.02.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Rüzgarberk, Tekiner, Egenin Aslanı, Asi Kalp ve Saraybosna birincilik adaylarım.
2.AYAK: Dişi tayların maiden yarışını formunu geliştiren Mystical Story'nin kolay kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
3.AYAK: "Sedat Evliyazade" koşusunda Baba Avcı, Mavi Çocuk, Look Star ve Lord Admiral birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Çiftetelli ve Yiğitömer çekişmesine Demirbars da katılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Pirşakır, Azrastar, Santorini Girl ve eküri destekli Snow Hound kazanmaya daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki satış 1 koşusunda Count On You, Cool Image ve Arbitrator öncelikli isimler. Bana ve İtibarlı yeri olanlara. İyi şanslar.

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