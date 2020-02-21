1.AYAK: Az atlı programda altılı ganyan Dişi tayların 14 handikap yarışıyla başlıyor. Firdes Tay, Waltz, Goes On, Best Master ve İstanbul Ateşi asında düğüm çözülür.
2.AYAK: 5 şartlı yarışta Manilya, Özerdinç, Kafadar, Kızılhan ve Vanlımaho birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK:
"Büyükşehir Bld.
Bşk." koşusunda Kinowa, Aksakallı ve Princes xs Di öncelikli isimler.
Lozan yeri olanlarca işaretlenmeli.
4.AYAK: Tayların orta mesafe 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Robin Son'un kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Özmahide ve Güvenilirsultan birinciliğe daha yakın isimler.
6.AYAK: Kapanışta Lionefe, Count On You, Have A Nice Trip, Lionefe, Çatalkaya ve Hellbent çe kişmesine Runner Son da katılabilir.