1.AYAK: Az atlı programda altılı ganyan Dişi tayların 14 handikap yarışıyla başlıyor. Firdes Tay, Waltz, Goes On, Best Master ve İstanbul Ateşi asında düğüm çözülür.

2.AYAK: 5 şartlı yarışta Manilya, Özerdinç, Kafadar, Kızılhan ve Vanlımaho birinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK:

"Büyükşehir Bld.

Bşk." koşusunda Kinowa, Aksakallı ve Princes xs Di öncelikli isimler.

Lozan yeri olanlarca işaretlenmeli.

4.AYAK: Tayların orta mesafe 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Robin Son'un kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Özmahide ve Güvenilirsultan birinciliğe daha yakın isimler.

6.AYAK: Kapanışta Lionefe, Count On You, Have A Nice Trip, Lionefe, Çatalkaya ve Hellbent çe kişmesine Runner Son da katılabilir.

