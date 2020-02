1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap kapışmasında Nedimhan, Just Run, Wait For It, Tek Dadaş ve Targaryen öncelikli isimler. Dymaxion sürprizde.

2.AYAK: 4 şartlı yarışta Bennato, Bay Döker, Keskin Nişancı ve Ildır Beyi birinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK: "Vali" koşusunda Anayurt, Bestekar ve Kamus arasında kupayı kazanan belli olur.

4.AYAK: "Fehmi Simsaroğlu" koşusunda Secret Lover, Kuzey Yağmuru ve King Man Go arasındaki müthiş çekişme nefes kesecek.

5.AYAK: Dişi tayların "Cantatrice" koşusunda Glabella favorim.

Rakip yazmayı düşünenler Hayrişim ve Burning Rose'yi düşünsünler.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Göktuğ, Ildır Efesi. Aliyar ve Mihribankaya birincilik adaylarım.

