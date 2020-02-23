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Anasayfa > Yazarlar > Glabella kazanır
Glabella kazanır ERGUN ONARIR Glabella kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.02.2020, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap kapışmasında Nedimhan, Just Run, Wait For It, Tek Dadaş ve Targaryen öncelikli isimler. Dymaxion sürprizde.
2.AYAK: 4 şartlı yarışta Bennato, Bay Döker, Keskin Nişancı ve Ildır Beyi birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: "Vali" koşusunda Anayurt, Bestekar ve Kamus arasında kupayı kazanan belli olur.
4.AYAK: "Fehmi Simsaroğlu" koşusunda Secret Lover, Kuzey Yağmuru ve King Man Go arasındaki müthiş çekişme nefes kesecek.
5.AYAK: Dişi tayların "Cantatrice" koşusunda Glabella favorim.
Rakip yazmayı düşünenler Hayrişim ve Burning Rose'yi düşünsünler.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Göktuğ, Ildır Efesi. Aliyar ve Mihribankaya birincilik adaylarım.
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