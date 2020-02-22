1.AYAK: Satış 2 koşusunu kalabalık tutalım. Ağrı Kasırgası, Duru Kızım, Mister Policeman, Nalbant Kaya, Kaanege ve Koşal çekişmesine Final Waltz da katılabilir.
2.AYAK: Arapların uzun mesafeli yarışında Nazar Derizi öne çıkıyor.
İyi durumuyla Baypatron da ihmale gelmez.
3.AYAK:
"Nuri Midillili" koşusunda Jedi, Dorukrüzgar, Padre Padrone, Nestor ve Uludaz arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışını formunu yükselten Quante Volte'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin yamak koşusunda Dakota, Kızım Azra ve Kasalina birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanışta Ayderbeyi, Jetstar, Luna Dancer ve Sariduz öncelikli isimler. Güvenemeyenler diğer atları da işaretleyebilir.