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Regamour şanslı ERGUN ONARIR Regamour şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.02.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Sakalaydın, Budakhan, Azant, Reisoğlu, Botan ve Aksakal birincilik adaylarım.
2.AYAK:
Maiden yarışta Ramolkogel, Golden Age, Cibo Han, Ergin Khan ve Etyopyalı öne çıkan taylar. King Victory yeri olanlara.
3.AYAK: Kısa vade yarışta Hazar Denizi ve Ciğerdelen öncelikli isimler. Balalayka ve Cömertoğlu geniş oynayanlara.
4.AYAK: "Seyfettin Çalbatur" koşusunda Zabun, Prokopi ve Full Throtle kupaya göz diken taylar.
5.AYAK: İngilizlerin 17 handikap kapışmasında Baldemar, Uğur Bubam, Goldenpass ve Beyond Redemptor öncelikli isimler. Cerensel sürprizde.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Regamour'un kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir. İyi şanslar.

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