1.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Sakalaydın, Budakhan, Azant, Reisoğlu, Botan ve Aksakal birincilik adaylarım.

2.AYAK:

Maiden yarışta Ramolkogel, Golden Age, Cibo Han, Ergin Khan ve Etyopyalı öne çıkan taylar. King Victory yeri olanlara.

3.AYAK: Kısa vade yarışta Hazar Denizi ve Ciğerdelen öncelikli isimler. Balalayka ve Cömertoğlu geniş oynayanlara.

4.AYAK: "Seyfettin Çalbatur" koşusunda Zabun, Prokopi ve Full Throtle kupaya göz diken taylar.

5.AYAK: İngilizlerin 17 handikap kapışmasında Baldemar, Uğur Bubam, Goldenpass ve Beyond Redemptor öncelikli isimler. Cerensel sürprizde.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Regamour'un kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir. İyi şanslar.