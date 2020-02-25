1.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Victor Volles, Bordo Mavi, James ve Puro öncelikli isimler.
Professor, Star Scream ve Fara Fern geniş oynayanlara.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Sultanım, Wild Rose, Forever Alone ve Wanwisa birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Sukaya, Atılgan Kuruş ve Taşeron çekişmesine Günpınar da katılabilir.
4.AYAK: Tayların açık yarışını formunun zirvesindeki Fire Of World'un kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: 3 şartlı yarışta Beceriklihan, Shutka ve Palawan öne çıkıyor.
Mandelino sürprizde düşünülmeli.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Be Happy, Olinda, Gold Flood, Go Wing ve Pinky Pie arasında düğüm çözülür. Bol şans.