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Anasayfa > Yazarlar > My Royal Sun
My Royal Sun ERGUN ONARIR My Royal Sun ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.02.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların orta mesafe 14 handikap kapışmasında Kızılkale, Gençberk, Zorluat, Keleşhan, Er Meydanı ve Cesurayak arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Kızılhan, Karamıh, Seldanınoğlu ve Kışlalı birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: Uzayan mesafedeki maiden yarışta Angelito, Ömer In My Love ve Medzamor öne çıkan taylar
4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışını formunu üst düzeye taşıyan My Royal Sun'un kolay kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışında Extravagant ve Kick Colleen ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kısrakların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Alesta, Urlakızı, Selenika, Asla Pesetme ve Mirenda birincilik adaylarım. İyi şanslar.

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