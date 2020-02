My Royal Sun

1.AYAK: Arapların orta mesafe 14 handikap kapışmasında Kızılkale, Gençberk, Zorluat, Keleşhan, Er Meydanı ve Cesurayak arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Kızılhan, Karamıh, Seldanınoğlu ve Kışlalı birinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK: Uzayan mesafedeki maiden yarışta Angelito, Ömer In My Love ve Medzamor öne çıkan taylar

4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışını formunu üst düzeye taşıyan My Royal Sun'un kolay kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışında Extravagant ve Kick Colleen ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kısrakların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Alesta, Urlakızı, Selenika, Asla Pesetme ve Mirenda birincilik adaylarım. İyi şanslar.