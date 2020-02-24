1.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışını kalabalık tutalım. Arkansas Soul, El Patron, Obrada, Junior Zappa, Mister Bond ve Village Hoof öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: Yamakların 16 handikap kapışmasında Gaudi. Büyük Ajiba, Özyener, Di Force, Strongest Warrior ve Salazar arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışı denk güçlerin kapışması şeklinde geçecek. Özçevik ve Çağıran başta bu ayağın kapatılmasını öneriyorum.

4.AYAK: 15 handikap yarışında Sarperhan ve Petrocelli ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Mindhunter ve Unkown Love birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışı formunu geliştiren Demetcan'ın kazanmasını bekliyorum. Bol şans.