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Demetcan şanslı ERGUN ONARIR Demetcan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.02.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışını kalabalık tutalım. Arkansas Soul, El Patron, Obrada, Junior Zappa, Mister Bond ve Village Hoof öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Yamakların 16 handikap kapışmasında Gaudi. Büyük Ajiba, Özyener, Di Force, Strongest Warrior ve Salazar arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışı denk güçlerin kapışması şeklinde geçecek. Özçevik ve Çağıran başta bu ayağın kapatılmasını öneriyorum.
4.AYAK: 15 handikap yarışında Sarperhan ve Petrocelli ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Mindhunter ve Unkown Love birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışı formunu geliştiren Demetcan'ın kazanmasını bekliyorum. Bol şans.

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