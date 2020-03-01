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Cazip program ERGUN ONARIR Cazip program ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.03.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların maiden satış koşusunda ilk şansı Antepli Kayra'ya veriyorum. Gelişen formuyla Elbruz da ihmale gelmez.
2.AYAK: Kısrakların yamaklara ait yarışını kalabalık tutalım. Pişkin Kız, Şerife Abla, Küşi, Ceylinsu ve Gülüşlü öncelikli isimler. Ananiya ve Ellibeş yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin kısa vade yarışında Run For The Sun ve Turkish Ransom öne çıkıyor. İpekkız ve Calliente de ihmale gelmez.
4.AYAK: "Şirinyer" koşusunda Memduhağa ve Karamustafa ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Dişi taylarda Burning Rose. Firdes Tay ve Bosnalı Kız öncelikli isimler. Winner Dancer ve Santorini Girl geniş oynayanlara.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Çınar Bey, Dream Soldier ve Battle Rhythm birinciliğe yakın isimler.

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