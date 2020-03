1.AYAK: Kısrakların kısa mesafe 15 handikap yarışında Yahyabey Gülü, Hızlı Asiye, Zengince ve Islah arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Maiden yarışta Candanbey ve Jetstar birinciliğe daha yakın isimler.

Güvenemeyenler Özdemir Ağa ve Özesen Kızım'a şans tanısınlar.

3.AYAK: Tayların 14 handikap kapışmasında By Yiğit, Ahmet Beyli ve Tarihyazan birincilik adaylarım.

4.AYAK: Kısa vade yarışı formunu üst düzeye taşıyan Bestekar'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Oğlum Kübeş, Tövbekar, Kartel, Zülfikaryeli ve Adalı Özlem öncelikli isimler. Azerin yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanışta yamaklara ait 3 şartlı yarışta Apophis, Reco, For The King, Frankestein, Ocius ve Han Solo daha şanslı isimler.