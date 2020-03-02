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Anasayfa > Yazarlar > Bestekar kazanır
Bestekar kazanır ERGUN ONARIR Bestekar kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.03.2020, 00:00

1.AYAK: Kısrakların kısa mesafe 15 handikap yarışında Yahyabey Gülü, Hızlı Asiye, Zengince ve Islah arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Maiden yarışta Candanbey ve Jetstar birinciliğe daha yakın isimler.
Güvenemeyenler Özdemir Ağa ve Özesen Kızım'a şans tanısınlar.
3.AYAK: Tayların 14 handikap kapışmasında By Yiğit, Ahmet Beyli ve Tarihyazan birincilik adaylarım.
4.AYAK: Kısa vade yarışı formunu üst düzeye taşıyan Bestekar'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Oğlum Kübeş, Tövbekar, Kartel, Zülfikaryeli ve Adalı Özlem öncelikli isimler. Azerin yeri olanlara.
6.AYAK: Kapanışta yamaklara ait 3 şartlı yarışta Apophis, Reco, For The King, Frankestein, Ocius ve Han Solo daha şanslı isimler.

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