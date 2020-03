1.AYAK: Tayların 14 handikap kapışmasında Hard Flood, !Firdes Tay,Misky Baby, Waltz Goes On ve Güven Han öne çıkan taylar. Alaybey ve My Champion yeri olanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta Sonkan, Selimabi, Aliyar ve Gövdeli birinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK: Tayların "Satış 2" koşusunda Mutlu Çocuk, Elbruz ve Nalbant Kaya öncelikli isimler 4.AYAK: Arapların 14 handikap yarışında Birumut, Bay Uçan, İradeliyıldız ve Ateşadası çekişmesine Kundaktepe de katılabilir.

5.AYAK: 5 şartlı yarışta formunu geliştiren Alptuğhan birinciliğin en güzlü adayı. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Jak Vjetar, Over All ve Fresh Yourself arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.