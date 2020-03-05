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Anasayfa > Yazarlar > 36 atla altılı!
36 atla altılı! ERGUN ONARIR 36 atla altılı! ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.03.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların 14 handikap kapışmasında Hard Flood, !Firdes Tay,Misky Baby, Waltz Goes On ve Güven Han öne çıkan taylar. Alaybey ve My Champion yeri olanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta Sonkan, Selimabi, Aliyar ve Gövdeli birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: Tayların "Satış 2" koşusunda Mutlu Çocuk, Elbruz ve Nalbant Kaya öncelikli isimler 4.AYAK: Arapların 14 handikap yarışında Birumut, Bay Uçan, İradeliyıldız ve Ateşadası çekişmesine Kundaktepe de katılabilir.
5.AYAK: 5 şartlı yarışta formunu geliştiren Alptuğhan birinciliğin en güzlü adayı. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Jak Vjetar, Over All ve Fresh Yourself arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.

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