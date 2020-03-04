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Anasayfa > Yazarlar > Justice For All
Justice For All ERGUN ONARIR Justice For All ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.03.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Neşetim, Güldürgüldür, Karazeytin, Bekir ve Bir Ömür birincilik adaylarım.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Arte, BuğdayTanesi, Eşiyok ve Çermikkızı ilk yarışlarını kazanmaya daha yakın isimler.
3.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışını süper formuyla Justice For All'ın kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
4.AYAK: "Akın Finci" koşusunda Agera ve Invincible Baby ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Orta mesafe 15 handikapta Steel Man, Güvenimsin ve Big Name öne çıkan taylar. Beykoz ve Egyptus geniş oynayanlarca düşünülmeli.
6,AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Wolf Creek, Crochet, Longstar, Torcularis, Mirahor ve Flash Forward kapışması yaşanacak.

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