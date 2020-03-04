1.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Neşetim, Güldürgüldür, Karazeytin, Bekir ve Bir Ömür birincilik adaylarım.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Arte, BuğdayTanesi, Eşiyok ve Çermikkızı ilk yarışlarını kazanmaya daha yakın isimler.

3.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışını süper formuyla Justice For All'ın kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

4.AYAK: "Akın Finci" koşusunda Agera ve Invincible Baby ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Orta mesafe 15 handikapta Steel Man, Güvenimsin ve Big Name öne çıkan taylar. Beykoz ve Egyptus geniş oynayanlarca düşünülmeli.

6,AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Wolf Creek, Crochet, Longstar, Torcularis, Mirahor ve Flash Forward kapışması yaşanacak.