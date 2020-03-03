1.AYAK: Arapların kısa mesafe 16 handikap yarışında Yurdakul, Altınonur, Asrasyad, Poyrazım, Bilginkadir ve Yantar öncelikli isimler.

Karaşövalye sürprizde.

2.AYAK: Dişi İngilizlerde Renk Farkı, Eloin, Kedim, Karma Felsefesi ve Jessamine arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Maiden yarışta Gerekçeli, Düzenkaya ve Uçan Jet öne çıkıyor. Canüzüm Kızı ve Ser Kumru yeri olanlara.

4.AYAK: 5 şartlı yarışta favorim Yükselim. Rakip yazacaklara Yoldaş'ı işaretlemelerini öneririm.

5.AYAK: Araplarda Beceriklihan, Badarbunga, Hakk Hanı ve High Pressure 4 şartlı yarışın önde gelen isimleri.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Balüzümlü ve Turbo Gülü arasında kazanan belirlenir.