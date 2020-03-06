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Anasayfa > Yazarlar > Citron çok şanslı
Citron çok şanslı ERGUN ONARIR Citron çok şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.03.2020, 00:00

1.AYAK: Şirinyer'deki ilk çim yarışının aşırı yağış yüzünden kum piste alınacağını düşünüyorum. Starry Night, Mr Nobody, King Pinto, Loliş, Hayrişim ve Mestan Efe öne çıkan taylar.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Pirşakır ve Take My Heart öne çıkan taylar.
Snow Hound ve Demirnur yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Kızılhan, Özerdinç ve Saraybosna arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: "Pamukkale" koşusunda Bildenhan, Romeo, Çaltepe ve Arslanturbo kapışması yaşanacak.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Citron'un kazanmasını bekliyorum. tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanışta Hasanefe, Count On You, Lady Biscuit, My Little Knight ve Spring Break çekişmesine Freedom Flight katılabilir.

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