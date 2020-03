1.AYAK: Şirinyer'deki ilk çim yarışının aşırı yağış yüzünden kum piste alınacağını düşünüyorum. Starry Night, Mr Nobody, King Pinto, Loliş, Hayrişim ve Mestan Efe öne çıkan taylar.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Pirşakır ve Take My Heart öne çıkan taylar.

Snow Hound ve Demirnur yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Kızılhan, Özerdinç ve Saraybosna arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: "Pamukkale" koşusunda Bildenhan, Romeo, Çaltepe ve Arslanturbo kapışması yaşanacak.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Citron'un kazanmasını bekliyorum. tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanışta Hasanefe, Count On You, Lady Biscuit, My Little Knight ve Spring Break çekişmesine Freedom Flight katılabilir.