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Anasayfa > Yazarlar > Altınbay şanslı
Altınbay şanslı ERGUN ONARIR Altınbay şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.03.2020, 00:00

1.AYAK: Uzun mesafe 17 handikap kapışmasında Apophis, Trevi Fountain, Kızıl Dev, Cangüven, Nedimhan ve Black Adler öncelikli isimler. Galyalılar ve Baş Bela yeri olanlara.
2,AYAK: Dişi tayların yarışında Celaliye, Estela, Şirin Sultan, Black Or White ve Age Of Hearts kapışmasını izleyeceğiz.
Lady Maya hata kollayacak.
3.AYAK: 4 şartlı yarışta Aytemiz, Indian Most ve For The King öne çıkıyor. Ak Diamond sürprizde.
4.AYAK: Tayların kısa vade yarışında ilk şansı Kick Colleen'e veriyorum. İyi durumuyla Bratislava sert rakip olur.
5.AYAK: Maiden yarışta Maydanoz, Buğday Tanesi, Başkurt Gülü ve Adalı Özlüm birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikap yarışı formunu yükselten Altınbay'ın kazanmasını bekliyorum.

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