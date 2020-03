1.AYAK: Uzun mesafe 17 handikap kapışmasında Apophis, Trevi Fountain, Kızıl Dev, Cangüven, Nedimhan ve Black Adler öncelikli isimler. Galyalılar ve Baş Bela yeri olanlara.

2,AYAK: Dişi tayların yarışında Celaliye, Estela, Şirin Sultan, Black Or White ve Age Of Hearts kapışmasını izleyeceğiz.

Lady Maya hata kollayacak.

3.AYAK: 4 şartlı yarışta Aytemiz, Indian Most ve For The King öne çıkıyor. Ak Diamond sürprizde.

4.AYAK: Tayların kısa vade yarışında ilk şansı Kick Colleen'e veriyorum. İyi durumuyla Bratislava sert rakip olur.

5.AYAK: Maiden yarışta Maydanoz, Buğday Tanesi, Başkurt Gülü ve Adalı Özlüm birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikap yarışı formunu yükselten Altınbay'ın kazanmasını bekliyorum.