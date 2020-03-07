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Anasayfa > Yazarlar > Cingoroz şanslı
Cingoroz şanslı ERGUN ONARIR Cingoroz şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.03.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 14 handikap yarışında Canseklavi, Çiğdem Çiçeği, Holigan, Malibunun Oğlu, Ezelim ve Tutkun Reis öncelikli isimler. Yaman Adam ve Tonya yeri olanlara.
2.AYAK: "A
2 Plevne" koşusunda Memduhağa, Denizim ve Şenhan arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK:
"Dünya Kadınlar Günü" koşusunda Lady Of Parthenia ve Çirçuz ayrımsız kuponlarda yer almalı. Bonus sürprizde düşünülmeli.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Molto Bene, Batsheba, Dakota ve Pedrum öne çıkıyor, Peramus daha sonra.
5.AYAK: Kısraklarda Gurbet Ateşi, Romanolur, Petekkan, Calibe Tay ve Aysel Ana öncelikli ibimler.
6,AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta formunu geliştiren Cingoroz birinciliğin en güçlü adayı. Bol şans.

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