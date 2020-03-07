1.AYAK: Arapların 14 handikap yarışında Canseklavi, Çiğdem Çiçeği, Holigan, Malibunun Oğlu, Ezelim ve Tutkun Reis öncelikli isimler. Yaman Adam ve Tonya yeri olanlara.

2.AYAK: "A

2 Plevne" koşusunda Memduhağa, Denizim ve Şenhan arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK:

"Dünya Kadınlar Günü" koşusunda Lady Of Parthenia ve Çirçuz ayrımsız kuponlarda yer almalı. Bonus sürprizde düşünülmeli.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Molto Bene, Batsheba, Dakota ve Pedrum öne çıkıyor, Peramus daha sonra.

5.AYAK: Kısraklarda Gurbet Ateşi, Romanolur, Petekkan, Calibe Tay ve Aysel Ana öncelikli ibimler.

6,AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta formunu geliştiren Cingoroz birinciliğin en güçlü adayı. Bol şans.