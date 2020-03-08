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Anasayfa > Yazarlar > Baş Hükümdar
Baş Hükümdar ERGUN ONARIR Baş Hükümdar ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.03.2020, 00:00

1.AYAK: Şifne Efesi, Rüzgarberk, Keleşhan, Hanım Sultan, Tumbulağam ve Canım Mira birincilik adaylarım.
2.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Bulut, Fastn Famous, Dembe, Rhythm Power ve Blue Thunder birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: "William Giraud" koşusunda Florida Coast ve Lord Admiral öncelikli isimler İmkanı olanlar diğer atları da işaretleyebilirler.
4.AYAK: Maiden yarışta Ildır Efesi ve Tövbekar ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların "Nejat Evliyazade" koşusunu formunun zirvesindeki Baş Hükümdar'ın kolay kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanışta çim yarışında Dorukrüzgar, Oğlum Murat. Reflex, Have A Nice Trip, Değerli ve Run For Rüya kapışması yaşanacak.

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