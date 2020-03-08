1.AYAK: Şifne Efesi, Rüzgarberk, Keleşhan, Hanım Sultan, Tumbulağam ve Canım Mira birincilik adaylarım.

2.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Bulut, Fastn Famous, Dembe, Rhythm Power ve Blue Thunder birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: "William Giraud" koşusunda Florida Coast ve Lord Admiral öncelikli isimler İmkanı olanlar diğer atları da işaretleyebilirler.

4.AYAK: Maiden yarışta Ildır Efesi ve Tövbekar ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların "Nejat Evliyazade" koşusunu formunun zirvesindeki Baş Hükümdar'ın kolay kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanışta çim yarışında Dorukrüzgar, Oğlum Murat. Reflex, Have A Nice Trip, Değerli ve Run For Rüya kapışması yaşanacak.