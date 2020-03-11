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Aly Wins şanslı ERGUN ONARIR Aly Wins şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.03.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Büyük Atlı, Bawikal Nevzo, Kargo ve Defneciğim öncelikli isimler. Güvenilirsultan yeri olanlara.
2.AYAK: Dişilerin 14 handikap kapışmasında Vaya Bien, Tia Dalma, Kind Of Grey, Josephine, Dark Pearl ve Elika birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Uzun mesafeli 17 handikapta Tribute To Joss, Volta, Makaracı Çocuk, Doğa Kanunu ve Scifo arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: "Nafiz Kurt" koşusunda eküri destekli Prokopi ve Upper Cut birincilik adaylarım.
5.AYAK: 3 şartlı mukavemet yarışını formunu üst düzeye taşıyan Aly Wins'in kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Akdamar, Kevir ve Tulpar ayrımsız kuponlarda yer almalı. Yolkıran ve Daloğlu geniş oynayanlara.

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