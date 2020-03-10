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Anasayfa > Yazarlar > Victor Wolles tek
Victor Wolles tek ERGUN ONARIR Victor Wolles tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.03.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Adilabi, Mavi Ateş, Gürhanşah, Yırtlaz, Kraldoğu ve Acartürk öncelikli isimler. Demirşimşeği ve Özdamar yeri olanlara.
2.AYAK: Kısrakların uzun mesafe yarışında Perili Kaya, Selda Hanım, Nazarnaz, Güzel Asiya ve Tekkurşun kapışmasına Buğu da katılabilir.
3.AYAK:
"Özgecan Aslan" koşusunda Headman ve Spartacus ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Grup 3 yarışında Mega Star, Oğlum Serkan ve Sancaktar öne çıkıyor. Taşıyıcı sürpriz için tetikte bekliyor.
5.AYAK: İngilizlerin mukavemet yarışını formunu üst düzeye taşıyan Victor Wolles'in kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
6.AYAK: Dişi taylarda Pamphylia, Ambusher, Royal Chick ve Heya kapışması kazananı belirler.

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