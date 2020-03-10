1.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Adilabi, Mavi Ateş, Gürhanşah, Yırtlaz, Kraldoğu ve Acartürk öncelikli isimler. Demirşimşeği ve Özdamar yeri olanlara.

2.AYAK: Kısrakların uzun mesafe yarışında Perili Kaya, Selda Hanım, Nazarnaz, Güzel Asiya ve Tekkurşun kapışmasına Buğu da katılabilir.

3.AYAK:

"Özgecan Aslan" koşusunda Headman ve Spartacus ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Grup 3 yarışında Mega Star, Oğlum Serkan ve Sancaktar öne çıkıyor. Taşıyıcı sürpriz için tetikte bekliyor.

5.AYAK: İngilizlerin mukavemet yarışını formunu üst düzeye taşıyan Victor Wolles'in kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

6.AYAK: Dişi taylarda Pamphylia, Ambusher, Royal Chick ve Heya kapışması kazananı belirler.