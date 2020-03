1.AYAK: Maiden yarışta Fındıkkıran, Bana, Lady Biscuit, ve Sweetie Beryl ve Cool Image birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Çimdeki 3 şartlı yarışta She Is My Baby, Utkunun Kızı, Forte Sarp, Hard Flood, Navona ve Coldgray arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: "Buca Belediye Başkanlığı" koşusunu istim üzerindeki Lozan'ın kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

4.AYAK: 4 şartlı yarışta Birumut, Uluat, Yener ve İradeliyıldız öncelikli isimler. Göktekinoğlu yeri olanlara.

5.AYAK: Kısa mesafe 15 handikap kapışmasında King Bukefalos, Mendip Han ve Ökehan öne çıkan taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı çim pist yarışında Mavidalga ve Eser ayrımsız kuponlarda yer almalı.