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Anasayfa > Yazarlar > Lozan kazanır
Lozan kazanır ERGUN ONARIR Lozan kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.03.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Fındıkkıran, Bana, Lady Biscuit, ve Sweetie Beryl ve Cool Image birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Çimdeki 3 şartlı yarışta She Is My Baby, Utkunun Kızı, Forte Sarp, Hard Flood, Navona ve Coldgray arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: "Buca Belediye Başkanlığı" koşusunu istim üzerindeki Lozan'ın kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
4.AYAK: 4 şartlı yarışta Birumut, Uluat, Yener ve İradeliyıldız öncelikli isimler. Göktekinoğlu yeri olanlara.
5.AYAK: Kısa mesafe 15 handikap kapışmasında King Bukefalos, Mendip Han ve Ökehan öne çıkan taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı çim pist yarışında Mavidalga ve Eser ayrımsız kuponlarda yer almalı.

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