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Powerman şanslı ERGUN ONARIR Powerman şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.03.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap kapışmasında Çınar Bey, Bavo Brao, Güçlü Kız ve Akarca Khan öncelikli isimler. Paramparça ve Congenial Son geniş oynayanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Powerman risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
3.AYAK:
Yamaklara ait 5 şartlı yarışta Demirbars, Şarlo, Özçevik, Ergüçlü ve Tumbulağam öncelikli tercihlerim.
Selimabi yeri olanlara.
4.AYAK: Kısrakların "Kızlarağası" koşusunda My Sultan ve Sanberk birlikte düşünülmeli.
5.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışında Winner Dancer, İstanbul Ateşi ve Berceste birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Tatavla, Yetim Ali, Ovakaya, Cihantayım, Takiefe ve Karavaş çekişmesine Atanerhan da katılabilir. İyi şanslar.

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