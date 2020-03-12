1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap kapışmasında Çınar Bey, Bavo Brao, Güçlü Kız ve Akarca Khan öncelikli isimler. Paramparça ve Congenial Son geniş oynayanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Powerman risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

3.AYAK:

Yamaklara ait 5 şartlı yarışta Demirbars, Şarlo, Özçevik, Ergüçlü ve Tumbulağam öncelikli tercihlerim.

Selimabi yeri olanlara.

4.AYAK: Kısrakların "Kızlarağası" koşusunda My Sultan ve Sanberk birlikte düşünülmeli.

5.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışında Winner Dancer, İstanbul Ateşi ve Berceste birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Tatavla, Yetim Ali, Ovakaya, Cihantayım, Takiefe ve Karavaş çekişmesine Atanerhan da katılabilir. İyi şanslar.