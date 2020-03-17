1.AYAK: Maiden yarışta My Head, Nalakoşan ve Devirhan birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: "Satış 1" koşusunu kalabalık tutalım.

Deep Rise, Gönlüm, Alperenhan, War Bird ve Smiley Rose öncelikli isimler. Holosko ve Kumarbaz yeri olanlara.

3.AYAK:

"Adana Vali" koşusunda Oğuzboylu, Aşemez, Artuklu ve Denizim öne çıkıyor. Güvenemeyenler bu ayağı kapatsın diyorum.

4.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Afrikaander, Doru Yiğit, Zübeyir ve Yükselim arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını Chance Of Meloş'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Bölünen maiden yarışta Dark Victory, Fast Fantastic, Büyükhan Kızı ve Dothraki birincilik adaylarım. İyi şanslar.