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Anasayfa > Yazarlar > Chance Of Meloş
Chance Of Meloş ERGUN ONARIR Chance Of Meloş ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.03.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta My Head, Nalakoşan ve Devirhan birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: "Satış 1" koşusunu kalabalık tutalım.
Deep Rise, Gönlüm, Alperenhan, War Bird ve Smiley Rose öncelikli isimler. Holosko ve Kumarbaz yeri olanlara.
3.AYAK:
"Adana Vali" koşusunda Oğuzboylu, Aşemez, Artuklu ve Denizim öne çıkıyor. Güvenemeyenler bu ayağı kapatsın diyorum.
4.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Afrikaander, Doru Yiğit, Zübeyir ve Yükselim arasında birincilik düğümü çözülür.
5.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını Chance Of Meloş'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Bölünen maiden yarışta Dark Victory, Fast Fantastic, Büyükhan Kızı ve Dothraki birincilik adaylarım. İyi şanslar.

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