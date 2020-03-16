1.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Babayega, Frankestein, Turgay Başkan Özgür Reis ve Batumi birinciliğe yakın isimler.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 5 şartlı yarışında Çağıran ve Atik Atik ayrımsız kuponlarda yer almalı.

3.AYAK: Maiden yarışta Oğlum Kübeş, Akhisarlı, Kartel ve Pistol Star öncelikli tercihlerim.

Zülfikaryeli ve Adamındibi geniş oynayanlara.

4.AYAK: İngilizlerin bir solukta bitiverecek kısa vade yarışını Princess Di'nin kazanmasını bekliyorum.

My Royal Sun sert rakip olur.

5.AYAK: 15 handikap yarışında Ahmet Beyli, Tarihyazan ve Dark Power öne çıkan taylar. Onur yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Çelikmavi, Mezithaber, Tuğalp, Mazlumzülfikar, Altınbay ve My Cem öncelikli isimler.