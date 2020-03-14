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Firey Ates şanslı ERGUN ONARIR Firey Ates şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.03.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Lady Schimitz, Drina, Tara Street, Untimely ve Race Channel öne çıkan taylar. My Bravo yeri olanlara.
2.AYAK: Kısrakların yarışı çekişmeli geçecek.
Aloysha, Signora, Sultanhan, Islah, Bonjour El Samawi ve Camgöz birincilik adaylarım.
3.AYAK: "Galata Kulesi" koşusunu formunu geliştiren Ulan Bator'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
4:AYAK: 21 handikap kapışmasında Firey Ates ve Red Tornado arasında düğüm çözülür. Harput Rüzgarı ve Uğur Babam yeri olanlara.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Snowwaltz, Titanium, Bianca Capello ve Girl Gone Bad birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Ciğerdelen, Çeviksoy ve Hazar Denizi arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.

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