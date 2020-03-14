1.AYAK: Maiden yarışta Lady Schimitz, Drina, Tara Street, Untimely ve Race Channel öne çıkan taylar. My Bravo yeri olanlara.

2.AYAK: Kısrakların yarışı çekişmeli geçecek.

Aloysha, Signora, Sultanhan, Islah, Bonjour El Samawi ve Camgöz birincilik adaylarım.

3.AYAK: "Galata Kulesi" koşusunu formunu geliştiren Ulan Bator'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4:AYAK: 21 handikap kapışmasında Firey Ates ve Red Tornado arasında düğüm çözülür. Harput Rüzgarı ve Uğur Babam yeri olanlara.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Snowwaltz, Titanium, Bianca Capello ve Girl Gone Bad birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Ciğerdelen, Çeviksoy ve Hazar Denizi arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.