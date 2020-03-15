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Anasayfa > Yazarlar > Hopa Şahı tek
Hopa Şahı tek ERGUN ONARIR Hopa Şahı tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.03.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların kumdaki uzun mesafe 16 handikap yarışında Biçeroğlu, Keleşhan ve Aşıkbey birincilik adaylarım.
2.AYAK: Maiden yarışta Storm Breaker, Darkin, Sini Köşk, Abana Beyi ve Hadsiz öne çıkan taylar. Prenses Beso yeri olanlara.
3.AYAK: Dişi tayların "Ayizi" koşusunda Glabella ve Berdar kapışmasını izleyeceğiz. Hayrişim de ihmale gelmez.
4.AYAK: "Ege Derbisi" mücadeleli geçmeye aday. Grayocean, Kinowa, Long Runner ve Can Dadaş arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
5.AYAK: "Foçalı" koşusunu hedef yapan Hopa Şahı birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Field Star, Pentimento, Catch The Breeze, Airwolf, Spreng Al ve Red Real daha şanslı taylar.

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